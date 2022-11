Germania: ministra Esteri Baerbock, nuova strategia per la Cina perché è cambiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale sta redigendo una nuova strategia per la Cina, perché il “sistema politico” di questo Paese è “cambiato enormemente negli ultimi anni”. Pertanto, la politica della Germania nei confronti di Pechino “doveva cambiare”. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, da Tashkent dove ha incontrato l'omologo dell'Uzbekistan, Vladimir Norov. L'esponente dei Verdi si è espressa in vista della partenza del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, per Pechino dove, nella giornata del 4 novembre, incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. Al riguardo, Baerbock ha affermato di aspettarsi che il capo del governo federale trasmetta a Xi i “messaggi centrali” del suo esecutivo, contenuti nel patto su cui si fonda l'esecutivo di coalizione formato da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). Tra l'altro, si tratta di questioni come condizioni di concorrenza eque, diritti umani e riconoscimento del diritto internazionale, per la titolare della diplomazia di Berlino “base della cooperazione internazionale”. Inoltre, l'accordo tra SpD, Verdi e Fdp afferma che la Cina è un partner sulle questioni globali, ma anche un “concorrente e rivale sempre più sistemico”.(Geb)