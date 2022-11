Milano: Rozza (Pd), Pietà Rondanini è in un luogo adeguato e simbolico, sbagliato spostarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio sollievo per la nomina di Sgarbi, persona competente in questo deserto di ministri e sottosegretari, è durato solo poche ore, fino all'uscita sulla Pietà Rondanini. Ero assessore ai lavori pubblici di Milano nel 2013, quando fui chiamata ad attuare la decisione della giunta Pisapia di trasferire l'opera michelangiolesca dalla collocazione in cui era, in un piano seminterrato del museo del Castello Sforzesco, inadeguato alla visita e alla fruizione. La riportammo in superficie, in una sala che era stata parte dell'Ospedale Spagnolo per quattro secoli, impreziosita da affreschi, che consegnammo allo studio dell'architetto Michele De Lucchi perché valorizzasse al meglio la nuova collocazione". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza in risposta alle parole del neosottosegretario Vittorio Sgarbi. "Io non sono un'esperta d'arte, ma oggi la Pietà è in un luogo adeguato, anche simbolico, di antica sofferenza, ed è esposta in modo che tutti i visitatori, esperti o meno, possano godere appieno della sua forza comunicativa. Con tutto il patrimonio artistico italiano a rischio incuria o non valorizzato, lo spostamento della Pietà Rondanini è proprio l'ultima scelta da compiere".(Com)