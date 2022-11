© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati individuati ma non identificati due giovani che la notte tra sabato e domenica hanno aggredito un senza fissa dimora in piazza Trilussa, a Roma. Gli aggressori sono stati individuati grazie alle immagini di alcuni video circolati dopo l'aggressione. Gli inquirenti stanno lavorando per risalire all'identità degli autori della violenza con l'ausilio delle telecamere di zona. (Rer)