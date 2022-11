© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 16 anni è finito in ospedale, la notte scorsa, dopo una brutta caduta dal monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto poco prima delle 3 in viale Bianca Maria e il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico, dove è tutt'ora ricoverato in gravissime condizioni. Sulla dinamica del sinistro sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale. (Rem)