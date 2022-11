Brasile: Corte suprema ordina rimozione posti di blocco camionisti pro Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Brasile ha ordinato alla polizia di rimuovere decine di posti di blocco eretti dai sostenitori del presidente Jair Bolsonaro per protestare contro la sua sconfitta alle elezioni presidenziali tenute domenica. Secondo quanto riferito dalla stampa brasiliana migliaia di camionisti pro Bolsonaro hanno bloccato le autostrade in tutto il Brasile, per protestare contro la vittoria di Luiz Inacio Lula da Silva. La disposizione del tribunale arriva dopo che i supermercati brasiliani hanno iniziato a segnalare problemi di approvvigionamento. (Brb)