Germania: ministro Economia Habeck, gli impianti di stoccaggio del gas sono pieni

- Gli impianti di stoccaggio del gas della Germania “ora sono pieni, si stanno avvicinando al 100 per cento”, anche se “da un po' di tempo” il Paese non acquista più questo combustibile dalla Russia. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck. Per l'esponente dei Verdi, la Germania è dunque preparata per l'inverno, trovandosi in “una situazione migliore e più stabile di quanto si potesse prevedere all'inizio dell'anno” sul fronte della crisi dell'energia. Allora, il Paese aveva gli impianti di stoccaggio del gas “vuoti” ed era “completamente dipendente dalla Russia”. A ogni modo, per Habeck è necessario compiere ogni sforzo al fine di risparmiare energia. (Geb)