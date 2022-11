Vaticano: Papa, essere Santi non è essere perfetti ma controcorrente e rivoluzionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco prima della recita dell'Angelus di oggi, nella ricorrenza di Tutti i Santi, ha osservato: "Potremmo avere un'impressione fuorviante: potremmo pensare di celebrare quelle sorelle e quei fratelli che in vita sono stati perfetti, sempre lineari, precisi, 'inamidati'. Invece – ha sottolineato - il Vangelo di oggi smentisce questa visione stereotipata, questa 'santità da immaginetta'. Infatti le Beatitudini di Gesù, che sono la carta d'identità dei santi, mostrano tutto l'opposto: parlano di una vita controcorrente e rivoluzionaria!". Il Pontefice ha quindi spiegato: "Prendiamo ad esempio una beatitudine, molto attuale: 'Beati gli operatori di pace', e vediamo come la pace di Gesù sia molto diversa da quella che immaginiamo. Tutti desideriamo la pace, ma spesso quello che vogliamo è stare in pace". Francesco ha però esortato i fedeli a farsi parte attiva per costruirla la pace, sottolineando come Gesù "non chiama beati quelli che stanno in pace, ma quelli che fanno la pace, i costruttori, gli operatori di pace". Il Santo Padre ha dunque esortato a diventare costruttori di pace: "Prima di tutto occorre disarmare il cuore" ha spiegato il Papa, liberandosi da "pensieri aggressive e parole taglienti", quindi aprendosi a Gesù perché, l'osservazione di Bergoglio "essere operatori di pace, essere santi, non è capacitànostra, è dono suo, è grazia". (Civ)