Milano: ruba profumi in negozio di corso Buenos Aires, arrestato 22enne

- Ieri sera i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano sono intervenuti in corso Buenos Aires, dove hanno arrestato per furto aggravato un cittadino cubano di 22 anni, con precedenti di polizia, che aveva tentato di rubare dei profumi da un negozio. I militari, allertati dal personale addetto alla sicurezza, sono intervenuti immediatamente sorprendendo l’uomo con la refurtiva per un valore di 306 euro, nello zaino. (Rem)