Moldova-Romania: presidente moldava Sandu, la Russia non ha regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Russia non ci sono limiti o regole, quindi “siamo tutti in pericolo”. Lo ha detto la presidente della Moldova, Maia Sandu, in un discorso pronunciato presso il Parlamento della Romania, dove ha partecipato alla Conferenza internazionale dedicata alle donne. "Per me, in questi tempi, è una grande responsabilità, farò tutto il possibile affinché la Moldova sia dalla parte buona della storia, in modo che le persone possano vivere in pace, libere e con dignità a casa propria. Sono onorata di essere qui oggi e di poter ringraziare la Romania. Vogliamo con passione far parte della grande famiglia europea”, ha detto Sandu.(Rob)