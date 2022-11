Ucraina: Calenda, il 5 novembre a Milano per sostegno a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Il 5 novembre ci troveremo alle ore 16 all'Arco della Pace a Milano per esprimere sostegno al Governo e al popolo ucraino, senza riserve e senza ambiguità". Lo scrive Carlo Calenda, leader di Azione, nella sua newsletter. "L'Ucraina - aggiunge - è stata aggredita dalla Russia con lo scopo non solo di cambiarne con la forza il governo, ma addirittura di cancellare l'identità storica del Paese. Per trovare precedenti di questo tipo bisogna risalire agli anni Trenta del secolo scorso: l'aggressione di Putin non riguarda solo gli ucraini, ma anche tutti i popoli che hanno a cuore la loro libertà. Perché - prosegue - è in atto il tentativo esplicito di modificare l'attuale equilibrio geopolitico a favore di un nuovo equilibrio guidato da Paesi non democratici, da democrature o peggio ancora da dittature. In gioco c’è molto altro, c'è il futuro stesso delle democrazie liberali, delle nostre democrazie e delle nostre libertà". "Lasciare mano libera a Putin, non sostenendo l'Ucraina con tutti i mezzi possibili, significherebbe infatti avvallare la possibilità da parte del più forte di violare ogni regola di convivenza fra i Paesi. Umiliando l'Ucraina e aprendo così la strada ad ulteriori aggressioni e tragedie ancora più grandi", sottolinea. (segue) (Rin)