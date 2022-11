Ucraina: Calenda, il 5 novembre a Milano per sostegno a Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condannare l'aggressione di Putin ed esprimere solidarietà all'Ucraina negandogli allo stesso tempo la possibilità di difendersi è pura ipocrisia - spiega Calenda -. Se Putin ferma le armi si può aprire un negoziato, se Zekenski rimane senza armi sparisce l'Ucraina. Solo un forte sostegno politico, economico e anche militare può quindi aprire la strada ad un negoziato serio. Se oggi qualche spiraglio di dialogo comincia ad apparire è solo perché l'Ucraina, oltre al coraggio e alla capacità di sopportare sofferenze inenarrabili del suo popolo, ha potuto ottenere il supporto occidentale indispensabile a rimanere in piedi. Per questo, con la manifestazione del 5 novembre, vogliamo ribadire l'esigenza che l'Italia continui senza incertezze il proprio sostegno all'Ucraina e la necessità di un grande sforzo diplomatico per una soluzione del conflitto basata sul presupposto che non ci può essere pace senza giustizia e libertà", conclude il leader di Azione. (Rin)