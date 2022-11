Milano: omicidio Boiocchi, individuati ultras che hanno provocato deflusso da stadio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Digos di Milano hanno individuato alcuni ultras che sabato scorso, durante la partita Inter-Sampdoria allo stadio di San Siro, hanno provocato il deflusso dal settore "secondo anello verde" alla fine del primo tempo dopo avere appreso la notizia dell'uccisione dell'ex capo ultrà Vittorio Boiocchi. È inoltre stata isolata la posizione di un altro ultrà responsabile di aver usato violenza verso una persona che esitava a lasciare lo stadio. Altri approfondimenti sono in corso su due tifosi che hanno contattato il 112 per lamentare, un'ora circa dopo i fatti, di essere stati allontanati dagli spalti. Si stanno inoltre rintracciando alcuni autori delle segnalazioni sui social per circostanziare gli episodi lamentati.(Rem)