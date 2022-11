Russia-Ucraina: ministero Difesa di Mosca, colpiti sistemi di comunicazione degli avversari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il massiccio attacco delle forze russe ai sistemi di comunicazione ha disturbato la gestione delle truppe ucraine. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo in una nota. "A seguito di un massiccio attacco lanciato con armi ad alta precisione via aria e mare contro le strutture dei sistemi di controllo, comunicazione ed infrastrutture energetiche dell'Ucraina, la gestione delle forze armate ucraine e il lavoro dei servizi logistici sono stati significativamente disturbati", ha affermato il ministero. In particolare, le azioni dell'esercito russo hanno reso molto difficile il trasporto ferroviario delle riserve ucraine nelle aree di combattimento. Inoltre, gli attacchi russi hanno interrotto la produzione presso le imprese del complesso militare-industriale dell'Ucraina. (Rum)