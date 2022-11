Governo: Meloni giovedì a Bruxelles, il calendario degli incontri con vertici Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, giovedì 3 novembre sarà a Bruxelles per incontri con i vertici delle istituzioni europee. Di seguito - fa sapere Palazzo Chigi in una nota - i dettagli del programma: ore 16:30 - Incontro con Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo; ore 17:30 - incontro con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea; ore 19:00 - incontro con Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo. Gli incontri non sono aperti ai media e, al momento, non sono previsti punti stampa. (Com)