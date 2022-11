Venezuela: Guaidò, visita Petro a Maduro normalizza violazioni diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente della Colombia Gustavo Petro all’omologo venezuelano Nicolas Maduro potrebbe normalizzare pericolosamente le violazioni dei diritti umani in Venezuela. Lo scrive il leader di opposizione venezuelano Juan Guaidò in un tweet. “Il presidente Petro decide di visitare oggi il dittatore Maduro e chiamarlo 'presidente', un'azione che potrebbe normalizzare pericolosamente le violazioni dei diritti umani che vedono in Maduro il responsabile della catena di comando e della peggiore crisi migratoria del mondo”, ha detto Guaidò, che rivolgendosi direttamente a Petro aggiunge: “Se invece di normalizzare una dittatura vuoi contribuire a una soluzione e alla difesa dei diritti umani, puoi unirti alla richiesta di elezioni libere ed eque in Venezuela e al processo negoziale in Messico per raggiungere un accordo”. (segue) (Vec)