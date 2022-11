Ucraina: ministro Esteri turco, Erdogan contatterà presidenti Putin e Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan avrà colloqui con gli omologhi di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, per discutere dell’accordo per l’esportazione del grano. Lo ha reso noto, oggi, il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in dichiarazioni riprese dal quotidiano “Hurriyet”. Secondo il capo della diplomazia turco, è necessario “adottare misure concrete” per risolvere i problemi che ostacolano le spedizioni di grano. La Turchia, da parte sua, continuerà a impegnarsi e a incoraggiare negoziati per trovare una soluzione, in collaborazione con le Nazioni Unite, ha precisato Cavusoglu. Le dichiarazioni sono giunte dopo che la Russia ha annunciato nel fine settimana di aver sospeso la sua partecipazione all'iniziativa raggiunta lo scorso 22 luglio a Istanbul che ha visto Mosca e Kiev sottoscrivere accordi con Turchia e Nazioni Unite per l’esportazione di grano dal Mar Nero. Ieri, Erdogan stesso ha affermato: "Anche se la Russia si comporta in modo esitante perché non ha ricevuto gli stessi benefici, continueremo con decisione i nostri sforzi per servire l'umanità". In tale quadro, oggi il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha dichiarato ai ministri della Difesa e delle Infrastrutture dell'Ucraina, Oleksii Reznikov e Oleksandr Kubrakov, che è importante mantenere l'accordo sull'esportazione di grano del Mar Nero, precisando che questa “iniziativa umanitaria dovrebbe essere tenuta separata dal conflitto nel Paese”.(Res)