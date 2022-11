Libano: ministro Interno, sequestrate oltre 5 milioni pillole captagon nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le squadre di intelligence delle Forze di sicurezza interna del Libano hanno sequestrato 5 milioni e 415 mila pillole di captagon, depositate in un magazzino nella regione di Ghazieh, nel sud del Libano. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno libanese uscente, Bassam Mawlawi, sul suo account Twitter, precisando che le pillole sono state sequestrate prima che venissero trasferite al porto di Beirut e successivamente ad Abidjan, in Costa d’Avorio, e in Sudan. Un corrispondente del quotidiano “L’Orient le jour” ha affermato che due persone sospettate, che si trovavano nei pressi del magazzino, sono state arrestate, mentre sono state avviate indagini sul caso. Il Libano ha recentemente intensificato i suoi sforzi per contrastare le operazioni di contrabbando di captagon, in seguito delle critiche dei Paesi del Golfo per la sua mancanza di cooperazione in questo settore. Il 25 ottobre scorso, la dogana libanese ha annunciato di aver sequestrato circa 160 mila pillole di captagon all'aeroporto internazionale di Beirut, destinate al Sultanato dell'Oman. (segue) (Lib)