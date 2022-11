Usa: Blinken in Germania dal 3 al 4 novembre per il G7 dei ministri degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken si recherà a Muenster, in Germania, dal 3 al 4 novembre per l'incontro dei ministri degli Esteri del G7 e il Forum sul futuro degli Stati Uniti e della Germania. I ministri del G7, riferisce il portavoce del dipartimento di stato Ned Price in una nota, discuteranno una serie di pressanti sfide globali, tra cui il sostegno del G7 a un'Ucraina democratica, sovrana e prospera, il rafforzamento della resilienza economica e democratica in Africa e nell'Indo-Pacifico, la crisi climatica, la sicurezza sanitaria globale e la crisi alimentare ed energetica causata dalla guerra della Russia contro l'Ucraina. Il segretario Blinken parteciperà anche con la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock al Futures Forum sul futuro della democrazia in un mondo digitale. (Was)