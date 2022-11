Trasporto aereo: Lufthansa può tornare in corsa per acquisizione Ita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Lufthansa può tornare nella corsa per l'acquisizione di Ita Airways. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, sono infatti fallite le trattative esclusive sull'operazione tra il governo e il fondo statunitense Certares, Air France-Klm e Delta Airlines. In particolare, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che le tempistiche dei negoziati sono scadute senza esito. Lufhansa e il suo alleato Msc potrebbero quindi tentare di nuovo l'acquisto di Ita Airways. “Stiamo monitorando la situazione”, ha fatto sapere il gruppo che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca. L'azienda ha aggiunto: “Siamo ancora interessati a una transazione con una vera privatizzazione”. In precedenza, Msc e Lufthansa avevano comunicato al governo l'intenzione di acquistare il successore di Alitalia, con quote rispettivamente dell'80 e del 20 per cento. Tuttavia, le trattative erano state aperte dal ministero dell'Economia e delle Finanze con Certares. Le due società potrebbero ora avere maggiori possibilità di successo con il governo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sarebbe infatti un sostenitore dell'acquisizione di Ita Airways da parte di Msc e Lufthansa, poiché vedrebbe un partner forte nel gruppo tedesco. (Geb)