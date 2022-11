Sicurezza: Bonelli (Avs), quella sui raduni è norma liberticida e fascista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro codice penale – spiega il deputato - punisce ad una reclusione a meno di sei anni reati gravissimi come la corruzione e l'articolo 434, che precede il nuovo 434 bis introdotto dal governo, prevede per il disastro e crollo di costruzioni una pena massima di 5 anni: quindi, chi causa il crollo di un punte è punito fino a 5 anni, chi organizza un rave fino a 6 anni! Una vera e proprio sproporzione. Ad esempio, applicando la norma Meloni-Piantedosi, a chi si raduna in più di 50 senza autorizzazione in un parco pubblico per festeggiare il 25 aprile, vengono applicate le misure di prevenzione antimafia (comma 2), oltre al processo con rischio di condanna a sei anni". "Quella approvata dal governo Meloni è una norma che ricorda la Russia di Putin, a partire dalla famigerata legge federale sui raduni del 2004 e i 13 successivi emendamenti che rendono ormai quasi impossibile esercitare il diritto di protesta pacifica in Russia", conclude Bonelli. (Rin)