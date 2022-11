Governo: Ferrante, grazie a Berlusconi per sottosegretariato, metterò impegno e determinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato nominato sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per la stima e la fiducia riposta in me proponendomi per un dicastero importante e decisivo per la crescita e lo sviluppo del Paese". Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, neo sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. "In questa esperienza - aggiunge - metterò tutto il mio impegno, la mia caparbietà, la mia determinazione, la mia consueta passione politica per essere all'altezza delle enormi sfide che mi attendono. Entrerò al ministero, come da mia abitudine, in punta di piedi, con umiltà e discrezione, ma con tutta l'energia e la voglia di fare di cui dispongo", conclude il sottosegretario. (Com)