America Latina: Unicef, quasi 2 bambini su 3 subiscono violenze in casa

- Quasi 2 bambini su 3 di età compresa tra 1 e 14 anni in America Latina subiscono violenze in casa. Lo denuncia il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) in un comunicato diffuso oggi. Oltre alle punizioni fisiche e alle aggressioni psicologiche nella prima infanzia, si legge, gli abusi sessuali e gli omicidi colpiscono milioni di bambini e adolescenti in America Latina e nei Caraibi. Il tasso regionale di omicidi di bambini e adolescenti (12,6 per 100mila) è quattro volte superiore alla media globale (3 per 100mila). L'omicidio è la principale causa di morte tra gli adolescenti di età compresa tra i 10 e i 19 anni. (segue) (Com)