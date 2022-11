America Latina: Unicef, quasi 2 bambini su 3 subiscono violenze in casa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È spaventoso che la maggior parte dei bambini dell'America Latina e dei Caraibi sia esposta alla violenza quasi fin dalla nascita e, spesso, da parte delle persone di cui si fidano di più: i genitori, chi si occupa di loro, i coetanei e i vicini", ha dichiarato Youssouf Abdel-Jelil, direttore regionale dell'Unicef per l'America Latina e i Caraibi. "Purtroppo, in molte comunità della regione, la disciplina violenta è socialmente accettata. I bambini replicano questo modello con i propri figli da adulti, perpetuando il ciclo della violenza". La violenza, prosegue il comunicato, colpisce in modo diverso i ragazzi e le ragazze nella regione. Il rapporto ha rilevato che i ragazzi hanno sette volte più probabilità di morire per omicidio rispetto alle ragazze. Inoltre, le ragazze sono particolarmente vulnerabili alla violenza sessuale dopo i 10 anni. (segue) (Com)