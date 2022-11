America Latina: Unicef, quasi 2 bambini su 3 subiscono violenze in casa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In America Latina e nei Caraibi, denuncia l'Unicef, la violenza contro i bambini è determinata non solo da norme sociali e di genere negative, ma anche da altri fattori come disuguaglianze, insicurezza, migrazione e crisi umanitarie. Nella regione, inoltre, 2 bambini su 5 vivono in Paesi privi di protezione legale dalle punizioni corporali a casa, a scuola e nei luoghi di cura statali. "Gli adulti spesso ricorrono alla violenza contro i bambini perché è ciò che conoscono e hanno sperimentato. Per interrompere presto questo ciclo, dobbiamo agire tempestivamente promuovendo alternative. Con l'impegno di genitori, operatori, insegnanti, comunità e governi, è possibile crescere i bambini senza violenza e costruire società più sicure e prospere a beneficio di tutti", ha aggiunto Abdel-Jelil. (Com)