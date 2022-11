Libano: dall’Ue appello a organizzare elezioni presidenziali e formare esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea chiede alle parti interessate di organizzare elezioni presidenziali e di formare un nuovo governo in Libano “con la massima urgenza”. È l’appello lanciato dall’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue Josep Borrell dopo che, ieri, è terminato il mandato del capo dello Stato libanese, Michel Aoun, senza che sia stato eletto un suo successore. "Dopo quattro sessioni inconcludenti del parlamento, nessun candidato è stato eletto e la presidenza della Repubblica libanese è ora vacante", ha evidenziato Borrell in un comunicato diffuso dalla missione dell’Ue in Libano. “Dopo le ultime elezioni legislative del maggio scorso non è stato formato alcun governo”, ha poi aggiunto l’Alto rappresentante, sottolineando come “questo vuoto politico giunga in un momento in cui il Libano si trova ad affrontare un deterioramento della situazione sociale ed economica”. (segue) (Lib)