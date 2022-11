Sicurezza: Rampelli (Vpc-Fd'I), per governo è mantra e icona, di tutto per garantirla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I rave party sono illegali. Bisogna metterselo in testa. In questo caso, ci sono stati giovani da Italia e Europa ammassati in una struttura pericolante quindi pericolosa per l'incolumità dei ragazzi. In alcuni casi precedenti nel corso di questi rave ci sono stati anche morti. C'è una illegalità diffusa con spaccio e consumo di stupefacenti". Lo afferma in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. "Il presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini ha addirittura ringraziato il ministro Piantedosi per essere riuscito a porre fine a un evento totalmente illegale senza usare la forza. Qui bisogna mettersi in testa una cosa: la legge uguale per tutti. E non è così scontato perché se sei di sinistra puoi non rispettare le leggi come dimostrano le centinaia di occupazioni abusive realizzate dai collettivi nei centri sociali occupati", prosegue. "La sicurezza che per noi è un mantra e un'icona dovrà essere garantita a tutti i cittadini, ovunque, compreso negli stadi dove certe tifoserie sono ben lontano dallo sport", sottolinea.(Rin)