Russia: sanzioni, non tutti i Paesi europei vedono un calo degli scambi dopo l’invasione dell’Ucraina

- Gli scambi con la Russia hanno registrato un aumento per diversi Paesi nel mondo, tra cui anche alcuni europei, nonostante le sanzioni conseguenti all’invasione dell’Ucraina. E’ quanto riporta il quotidiano Usa “New York Times” in un articolo che traccia il volume delle importazioni e delle esportazioni con Mosca dopo il 24 febbraio e lo confronta con la media dei 5 anni precedenti, in un periodo compreso fra il 2017 e il 2021. I dati sono stati elaborati dalle due agenzie per le ricerche di mercato Refinitiv e Kpler, e mostrano aumenti di grande portata per alcuni Stati, che vanno anche oltre le previsioni degli esperti. La Cina, ad esempio, vista da molti come il potenziale partner principale della Russia nel prossimo futuro, per il momento registra un aumento degli scambi del 64 per cento, mentre il Brasile segna una crescita del 106 per cento, la Turchia del 198 e l’India, in testa alla classifica, segna un più 310 per cento. Se è logico pensare ad una crescita dello scambio commerciale con i Paesi che non hanno applicato sanzioni, meno immediata risulta la comprensione dei dati relativi al Belgio, che segna un più 81 per cento, o alla Spagna, che segna un più 57 per cento e all’Olanda, più 32 per cento. La Germania mostra solo un tre per cento in meno nel volume degli scambi, a fronte di Paesi come la Svezia, che registra un calo del 76 per cento, o il Regno Unito, che segna un meno 79 per cento. Una flessione meno marcata riguarda gli Stati Uniti, che hanno diminuito del 35 per cento gli scambi con la Russia, la Corea del Sud (meno 17 per cento) e il Giappone (meno 13 per cento). (segue) (Nys)