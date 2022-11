Russia: sanzioni, non tutti i Paesi europei vedono un calo degli scambi dopo l’invasione dell’Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano statunitense parla di un vero e proprio “boom” del commercio con la Russia quest’anno, perché con l'entrata in vigore delle sanzioni “le alleanze di Mosca sono cambiate”. I dati sottolineano quanto sia profondamente intrecciata l’economia russa con quella globale, e come i tentativi degli Stati occidentali di utilizzare sanzioni e altre misure abbiano avuto finora effetti limitati. La Russia, in quanto importante produttore mondiale di petrolio, gas e materie prime, ha avuto collaborazioni di lunga data e “rompere quei legami non è facile”, osserva ancora il giornale. Se infatti Stati Uniti e Regno Unito non hanno avuto molte difficoltà a privarsi del gas e del petrolio russo, perché da sempre modesti importatori, più complessa è la questione per Paesi come la Germania. “Gli Stati Uniti hanno già interrotto gli acquisti di petrolio russo e il Regno Unito lo farà entro la fine dell'anno. Ma nessuno dei due Paesi è un grande acquirente. L'Unione europea, che dipende fortemente dall'energia russa e, come molti Paesi, sta già lottando con l'inflazione, è stata più lenta ad agire. L'Europa ha smesso di importare carbone russo ad agosto. Vieta tutte le importazioni di petrolio spedito via mare dalla Russia a dicembre e tutti i prodotti petroliferi a febbraio”, ricorda il “New York Times”. Oltre all'energia, la Russia continua anche ad essere uno dei principali esportatori di altre materie prime essenziali, che vanno dai fertilizzanti all'amianto, dai reattori nucleari al grano. Le ragioni per il mancato flop degli scambi con alcuni Paesi occidentali diventano evidenti se si ricorda che le case automobilistiche internazionali dipendono ancora dalla Russia per il palladio e il rodio per la produzione di convertitori catalitici. Gli impianti nucleari francesi, inoltre, si basano sull'uranio russo, mentre il Belgio continua a svolgere un ruolo chiave nel commercio di diamanti con la Russia. (Nys)