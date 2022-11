Iran: “minacce e intimidazioni” non frenano le proteste nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Nonostante "le minacce e le intimidazioni" delle autorità iraniane, gli studenti in Iran continuano a manifestare a oltre 40 giorni dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta, il 16 settembre, dopo essere stata arrestata per non aver indossato il velo in modo corretto, innescando la più importante ondata di proteste dalla nascita della Repubblica islamica nel 1979. Secondo quanto riferito dal sito web vicino all’opposizione “Iran International”, sono diverse le località teatro oggi di raduni e proteste. Tra queste, Sharif, Al Zahra, Amirkabir, Kharazmi, Allameh, Azad, North Teheran, Isfahan, Yazd e Mashhad. I giovani della capitale Teheran hanno poi invitato i cittadini a scendere in piazza nelle giornate di oggi e domani per denunciare i "crimini" commessi dai "leader del regime", incluse le uccisioni di minorenni. (segue) (Res)