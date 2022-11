Iran: “minacce e intimidazioni” non frenano le proteste nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emittente panaraba “Al Arabiya” ha fatto sapere che i cittadini di Ekbatan, a ovest di Teheran, hanno intonato slogan anti-governativi dai balconi e dalle finestre delle proprie abitazioni, denunciando la repressione da parte delle autorità al potere, mentre le forze di sicurezza sono state viste lanciare gas lacrimogeni e granate contro gli appartamenti dei manifestanti. Ad Arak, nell’ovest del Paese, una base dei paramilitari Basij è stata oggetto di un “attacco per mezzo di molotov” nella notte, riferisce “Al Arabiya”. Parallelamente, un deputato di Mahabad, nell’Azerbaijan occidentale, ha dichiarato che sei manifestanti sono stati uccisi negli ultimi tre giorni a causa dei proiettili delle forze di sicurezza intervenute per reprimere le manifestazioni. Stando a quanto monitorato da Iran Human Rights, organizzazione internazionale con sede in Norvegia, 18 persone sono state uccise nell’Azerbaijan occidentale dall’inizio delle proteste in Iran. (Res)