Covid: Rampelli (Vpc-Fd'I), vogliamo normalizzare il Paese e finire con l'allarmismo

20 luglio 2021

- "Era scontato che tra le varie norme per affrontare il residuo della pandemia ci fosse la prosecuzione dell'obbligatorietà mascherina negli ospedali e nelle rsa. La bizzarria sta nel fatto che il precedente governo avesse fatto scadere questo obbligo proprio il 31 ottobre, all'inizio della stagione invernale, periodo rinomatamente peggiore per le influenze. Con queste misure noi vogliamo normalizzare il più possibile l'Italia, finire con l'allarmismo e con lo stato d'ansia permanente". Lo afferma in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. "Del resto - prosegue - lo stato di emergenza è finito sei mesi fa. Dobbiamo dire agli italiani che possiamo essere più sereni. Anche per la questione del reintegro dei medici non vaccinati (perché non tutti sono no vax), il sistema sanitario a causa del numero chiuso a Medicina si trova in uno stato di assoluta carenza del personale medico e paramedico. Tanto da essere costretti a prendere medici da Cuba, come è accaduto in Calabria". "Abbiamo un deficit pesantissimo e anche in questo caso abbiamo anticipato di sessanta giorni un reintegro che era stato previsto già dal precedente governo. E nessuno aveva detto niente contro questa misura", conclude Rampelli.(Rin)