- Il Regno Unito è coinvolto direttamente nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream e il silenzio dei Paesi europei su quest'attacco terroristico è inaccettabile e non resterà senza risposta. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso di un briefing con la stampa. "I nostri servizi speciali sono in possesso di dati che indicano che la guida e il coordinamento dell'operazione per attaccare la baia di Sebastopoli è stata effettuata da consulenti militari britannici. Ci sono anche prove che il Regno Unito è coinvolto nel sabotaggio: ciò significa un atto terroristico contro un'infrastruttura energetica vitale, e non solo russa, ma un'infrastruttura internazionale", ha detto Peskov. "Queste informazioni, ovviamente, dovrebbero essere analizzate con molta attenzione da tutti. E ci aspettiamo che, nonostante l'inaccettabile silenzio dei Paesi europei, questa analisi venga comunque effettuata. Tali azioni non possono essere lasciate così senza risposta", ha sottolineato il portavoce del Cremlino. (Rum)