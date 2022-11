Energia: Rampelli (Vpc-Fd'I), sarà al centro del prossimo Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuna sorpresa sul fatto che sin dall'esordio il governo sia intervenuto con decreti legge. Lo hanno fatto tutti i governi nel loro primo giorno". Lo afferma in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. "Nel merito, i due dl si sono resi necessari perché ci siamo trovati con le due emergenze in atto, il rave party e le emergenze sanitarie post pandemiche", spiega. "Per quella energetica e per il 'carrello della spesa', saranno argomenti al centro del prossimo consiglio dei ministri. Sono questioni più complesse che riguardano la geopolitica, il conflitto, le relazioni internazionali. Motivo per cu il presidente Meloni andrà a Bruxelles al rientro del quale il quadro degli interventi sarà più chiaro", conclude.(Rin)