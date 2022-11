Regno Unito: sottosegretario Jenrick contro parole Braverman, nessuna "invasione" migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Immigrazione britannico Robert Jenrick ha condannato il linguaggio usato dalla ministra dell'Interno, Suella Braverman, che ha descritto l'aumento dei richiedenti asilo nel Regno Unito come una "invasione". Braverman ha detto ieri ai parlamentari che i cittadini hanno bisogno di sapere quale partito è seriamente intenzionato a "fermare l'invasione" dei migranti sulla costa meridionale del Regno Unito. Jenrick, quando gli è stato chiesto se avrebbe descritto la situazione allo stesso modo, ha detto a "Sky News": "In un lavoro come il mio, devi scegliere le parole con molta attenzione. E non demonizzerei mai le persone che vengono in questo Paese alla ricerca di un vita migliore". Tuttavia, il sottosegretario ha detto che descrivere le persone che attraversano la Manica come una "invasione" è anche un modo per mostrare l'entità della sfida "ed è quello che Suella Braverman stava cercando di esprimere". Jenrick ha detto che il numero di persone che effettuano le traversate in barca potrebbe raggiungere una quota superiore a cinquantamila unità entro la fine dell'anno. Il sottosegretario ha anche affermato che Braverman stava perorando la causa delle persone che vivono sulla costa meridionale britannica e "che giorno dopo giorno vedono le barche di migranti sbarcare sulle loro spiagge". (Rel)