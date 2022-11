Sicurezza: Capriccioli (+Eu), da Governo uso propagandistico e pericoloso legislazione penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità della cosiddetta autorizzazione per le manifestazioni in luoghi pubblici è, concettualmente e giuridicamente parlando, una bufala. Così su Facebook Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa Radicali. "L'articolo 17 della Costituzione - prosegue Capriccioli - stabilisce che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi, aggiungendo che per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso mentre delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Riunirsi pacificamente è dunque un diritto: e proprio perché è un diritto non necessita di autorizzazione da parte di chicchessia, ma richiede semplicemente un preavviso alle autorità, le quali a quel punto possono vietare la riunione solo per ragioni specifiche e soprattutto comprovate. La distinzione non è affatto di lana caprina: un conto è chiedere il permesso di fare una cosa, un altro è avvisare che la si farà. È, appunto, la differenza tra chiedere una concessione ed esercitare un diritto". (segue) (Com)