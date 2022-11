Sicurezza: Capriccioli (+Eu), da Governo uso propagandistico e pericoloso legislazione penale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopodiché, evidentemente, c'è la questione della proprietà privata, che non può essere occupata senza il permesso dei proprietari: ma poiché il testo della norma licenziata ieri dal governo parla di invasione anche di spazi pubblici, e visto che riunirsi in luogo pubblico per finalità pacifiche (quale è senz'altro ascoltare musica e ballare) è un diritto costituzionalmente garantito, a me pare che la norma del governo sui cosiddetti rave maneggi con una certa disinvoltura una materia obiettivamente delicata, al di là di come ciascuno di noi possa (legittimamente ma altrettanto soggettivamente) pensarla su questioni come quella del decoro. La sensazione di fondo - conclude Capriccioli - è che questo governo abbia iniziato il suo lavoro assestando un colpo a una delle tante popolazioni invise a chi lo sostiene, e quindi che siamo di fronte al classico esempio di legislazione penale varata a scopo prevalentemente propagandistico e identitario. Mi pare un modo di procedere estremamente pericoloso". (Com)