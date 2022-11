Argentina: arrestato boss della N’drangheta Carmine Alfonso Maiorano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento indagini antimafia della Polizia argentina ha arrestato il boss della N’drangheta Carmine Alfonso Maiorano, ricercato per il suo presunto ruolo nelle operazioni di narcotraffico della mafia calabrese in America latina. Maiorano, riferisce la stampa argentina, è stato arrestato nella sua abitazione a Guernica, in provincia di Buenos Aires. L'ordine di arresto internazionale nei confronti del boss 68enne era stato spiccato nel 2015. (Abu)