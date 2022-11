Modena: Bonaccini, su raduno illegale ha prevalso il buon senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi pare che questo rave avesse preso una centralità di informazione un po' esagerata, sembrava che in Italia e nel mondo ci fosse solo questo da seguire. Io sono rimasto in contatto con il ministro dell'Interno Piantedosi, con la prefetta di Modena Camporota, il questore Burdese, il sindaco Muzzarelli. Credo davvero che abbiano fatto tutti un egregio lavoro, sono d’accordo con le sue parole, per fortuna si è svolto tutto con buon senso, senza alcun incidente". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine di un evento a Modena, parlando del rave party che si è concluso ieri nella città. "Io sono uno di quelli - ha aggiunto - che pensa che ogni forma di illegalità vada contrastata e quindi occupare uno spazio abusivamente senza permessi, soprattutto non agibile e che avrebbe potuto mettere a rischio l'incolumità stessa di chi c'era, non va bene, così come non è giusto creare disagio a cittadini, residenti, attività economiche", ha aggiunto. "Il buon senso ha prevalso, è un fatto positivo" ha sottolineato. "Le istituzioni, quando lavorano e dialogano insieme possono produrre risultati, pur in una situazione che poteva essere rischiosa e complicata", ha concluso Bonaccini.(Rin)