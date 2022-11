Spagna: domani Sanchez risponde al Congresso su situazione economica e gestione fondi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, risponderà domani alle domande al Congresso dei deputati alle domande del Partito popolare (Pp), del Partito nazionalista basco (Pnv) e di Bildu in merito alla situazione economica, aggravata dalla guerra in Ucraina, alla gestione dei Fondi europei e all'estensione dei diritti sociali. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", la portavoce popolare al Congresso, Cuca Gamarra, chiederà a Sanchez se ritiene che le sue politiche "generino opportunità per gli spagnoli", mentre Aitor Esteban, interrogherà il premier sulla sua valutazione dell'effettiva esecuzione dei Fondi europei. Infine, la portavoce di Bildu, Mertxe Aizpurua, chiederà al presidente se intende mantenere le promesse in sospeso in materia di diritti. La sessione plenaria proseguirà con le domande rivolte alla vicepresidente, Nadia Calvino, alla ministra del Lavoro, Yolanda Díaz, della Transizione ecologica, Teresa Ribera, delle Finanze, María Jesús Montero, dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska, dell'Istruzione, Pilar Alegría (Istruzione), dell'Industria, Reyes Maroto (Industria), dell'Agricoltura, Luis Planas (Agricoltura), e della Presidenza, Félix Bolanos.(Spm)