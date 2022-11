Sicurezza: Bonaccini, nuove norme su raduni sembrano un po' esagerate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non ho avuto il tempo di leggerlo, lo leggerò nel dettaglio. Mi sembra ci siano un po' di cose un po' esagerate. Potrò commentarlo, come faccio sempre, non sui titoli o i sentimenti, ma sulla concretezza. Ho l'impressione che si sia voluto, come primo atto del governo, mettere un punto, come dire, che parli oltre il provvedimento che è stato preso. Io sono abituato a ragionare sulle cose fatte, mi sembra che ci sia qualche forma di esagerazione". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, a margine di un evento a Modena commentando le nuove norme sui rave party introdotte dal Consiglio dei ministri di ieri.(Rin)