© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha nei depositi di stoccaggio 2,963 miliardi di metri cubi di gas naturale, che rappresentano una percentuale del 96,52 per cento. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia, Virgil Popescu, sulla sua pagina Facebook. "Non avremo problemi con il gas quest'inverno. La popolazione e l'economia non ne risentiranno", ha scritto il ministro. (Rob)