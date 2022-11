Israele: elezioni legislative, registrata la più alta affluenza negli ultimi 40 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15,9 per cento degli israeliani aventi diritto al voto si sono recati alle urne, oggi, fino alle 10:00 ora locale (le 9:00 italiane). Lo ha reso noto il direttore generale della Commissione elettorale centrale, Orly Ades, precisando che circa 1.760.076 persone si sono recate in uno degli oltre 12 mila seggi elettorali aperti. Si tratta della percentuale mattutina più alta registrata dal 1981. Alle ultime elezioni del marzo 2021, alla stessa ora la percentuale aveva raggiunto il 14,8 per cento. Successivamente, il quotidiano israeliano “Haaretz” ha reso noto che alle 12:00 l'affluenza alle urne ha raggiunto il 28,4 per cento, il tasso più alto a mezzogiorno dal 1999. Tuttavia, riferisce “The Times of Israel”, il processo di voto “non è andato liscio ovunque”. Nella città centrale di Beit Shemesh, un seggio elettorale è stato chiuso e spostato in una nuova sede dopo che "un gruppo di estremisti ha spruzzato un liquido maleodorante", presumibilmente per allontanare gli elettori. (segue) (Res)