Israele: elezioni legislative, registrata la più alta affluenza negli ultimi 40 anni (2)

- Anche Benjamin Netanyahu, il leader di Likud dell’opposizione e primo ministro più longevo della storia del Paese, si è recato a Gerusalemme per votare. “In questo momento (gli elettori del Likud) stanno ancora dormendo, non si sono ancora svegliati, ma se si svegliano vinceremo. Se non si svegliano perderemo", ha detto Netanyahu, aggiungendo: "Non sono mai soddisfatto, sarò soddisfatto a fine giornata". Mansour Abbas, il presidente della Lista araba unita, partito arabo-israeliano, ha votato nella città settentrionale di Maghar. Abbas ha affermato che il suo partito "ha promosso un processo storico, forse il processo più significativo nella vita dei cittadini arabi ed ebrei dello Stato di Israele: un processo di vera collaborazione". "Vogliamo stabilire un governo di cambiamento e continuare il processo che abbiamo iniziato", ha dichiarato. (segue) (Res)