Israele: elezioni legislative, registrata la più alta affluenza negli ultimi 40 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come nelle passate elezioni, gli elettori arabi di Israele potrebbero rivelarsi fondamentali. Noti anche come arabi israeliani, rappresentano il 20 per cento della popolazione israeliana. Tuttavia, godono in misura minore dei servizi governativi, fanno fronte a tassi di povertà e disoccupazione più elevati, non sono autorizzati a prestare servizio militare. Inoltre solo lo scorso anno, con l’ingresso del partito islamista Ra’am nel governo di unità nazionale guidato da Naftali Bennett, una formazione politica arabo-israeliana ha ricoperto per la prima volta un ruolo all'interno di un esecutivo. Le attuali stime dell'affluenza alle urne degli arabi vanno dal 46 al 48 per cento. L’elevata affluenza alle urne degli elettori arabi potrebbe rappresentare una minaccia per Netanyahu anche perché Hadash-Ta'al, la principale lista a guida araba, potrebbe rompere con il suo tradizionale rifiuto di raccomandare un primo ministro e sostenere invece la proposta di Yair Lapid, il premier in carica, di formare un governo, laddove vengano soddisfatte determinate richieste. (Res)