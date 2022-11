Russia-Ucraina: ministero Difesa di Mosca, riduciamo il potenziale militare di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe stanno riducendo con successo il potenziale militare dell'Ucraina, colpendo le infrastrutture critiche. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu. "Con attacchi di precisione, continuiamo a colpire le infrastrutture militari in modo efficace, così come le strutture necessarie per ridurre il potenziale militare dell'Ucraina. Allo stesso tempo, vengono prese misure esaustive per prevenire la morte di cittadini ucraini", ha affermato Shoigu alla riunione del dicastero. Stando al ministro russo, le forze armate ucraine "continuano i bombardamenti della centrale nucleare di Zaporizhzhia, dei centri di evacuazione e dei luoghi di distribuzione degli aiuti umanitari, infliggendo deliberatamente attacchi che sono mirati ai civili". Infine, Shoigu ha riferito che negli ultimi dieci giorni, la difesa aerea ha abbattuto gli attacchi di più di 200 missili Himars. (Rum)