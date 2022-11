Roma: presidente Municipio Roma IV, buon lavoro a nuovo prefetto Frattasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni e buon lavoro a Bruno Frattasi, nuovo prefetto di Roma. Così, in una nota, il presidente IV Municipio Massimiliano Umberti. "Siamo certi che anche con lui continuerà la proficua collaborazione avviata da Matteo Piantedosi, oggi ministro dell'Interno, con l'Osservatorio municipale sulla sicurezza. Legalità e sicurezza sono tematiche che rimangono fortemente attenzionate in questa consiliatura e su cui non possiamo abbassare la guardia".(Com)