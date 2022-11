Nuova Zelanda: a spagnola Acciona contratto per sviluppo sistema trasporto di Auckland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio partecipato dall'azienda di infrastrutture spagnola Acciona si è aggiudicato un contratto in Nuova Zelanda per lo sviluppo del sistema di trasporto di Auckland, con un budget stimato di 410 milioni di euro. Secondo quanto riferito in un comunicato, il progetto prevede la costruzione di nuove corsie dedicate per autobus e biciclette e di una nuova stazione degli autobus a Pakuranga, un distretto situato a est di Auckland. Oltre ad Acciona, il consorzio incaricato di progettare e pianificare il nuovo sistema di trasporto comprenderà anche Fletcher, Aecom e Jacobs. L'azienda spagnola ha, dunque, replicato l'alleanza con Fletcher dopo che nel 2016 entrambe si erano aggiudicate il contratto per la costruzione e la gestione per 25 anni con la formula del partenariato pubblico-privato dell'autostrada tra Puhoi e Warkworth, a nord di Auckland.(Spm)