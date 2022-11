Roma: controlli anti droga a Tor Bella Monaca, 5 spacciatori arrestati nelle ultime ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La busta è stata recuperata dai militari mentre nell’appartamento nel corso della perquisizione i militari hanno sequestrato anche materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi nonché la somma contante di 260 euro, tutto sottoposto a sequestro. Nella mattinata di ieri, sempre in via dell’Archeologia, i militari hanno arrestato un cittadino tunisino di 18 anni, senza fissa dimora, notato aggirarsi con fare sospetto nella nota piazza di spaccio e trovato in possesso, a seguito di un controllo, di 12 dosi di cocaina del peso di circa 5 grammi e della somma contante di 40 euro, ritenuti provento della pregressa attività illecita. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)