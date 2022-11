Covid: Gelmini (Azione), da governo approccio ideologico, non si può riscrivere la storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sul covid c’è un approccio ideologico, una sorta di revisionismo rispetto ai no vax. Siamo riusciti ad evitare l’eliminazione delle mascherine negli ospedali e nelle RSA perché gli annunci andavano esattamente in questa direzione: fortunatamente l’intervento di scienziati e medici, così come la presa di posizione del presidente Mattarella, hanno scongiurato questa ipotesi. Stiamo andando verso la quarta dose di vaccino e, anche di fronte alla resilienza di questo virus, il governo non può fare passi indietro. Non si può riscrivere la storia”. Lo ha detto a Tg1 Mattina Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione. (Rin)