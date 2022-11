Romania: dibattito sull'adesione di Bucarest all'Ocse presso l'ambasciata d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Bucarest e il ministero della Giustizia della Romania hanno organizzato presso la residenza dell’ambasciatore il seminario "Adesione della Romania all'Ocse: la Convenzione anticorruzione. Condivisione dell'esperienza italiana". Lo riferisce la stessa missione diplomatica in un comunicato stampa. All'evento, aperto dall'ambasciatore d'Italia a Bucarest, Alfredo Durante Mangoni, sono intervenuti Luca Niculescu, segretario di Stato al ministero degli Affari esteri di Romania e coordinatore nazionale per il processo di adesione della Romania all'Ocse; Mihai Pasca, segretario di Stato al ministero della Giustizia della Romania; Lorenzo Salazar, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli e vice presidente del Working Group on Bribery dell'Ocse; e Antonio Gullo, professore ordinario di Diritto penale presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma, già sottosegretario alla Giustizia. "La Convenzione anti-corruzione dell'Ocse rappresenta un importante strumento giuridico a disposizione degli Stati interessati per combattere la corruzione straniera e garantire condizioni eque a livello mondiale nel commercio e negli investimenti internazionali. (segue) (Rob)